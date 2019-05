Avstrijski parlament sprejel prepoved nošenja naglavnih rut v šolah

Dunaj, 16. maja - Avstrijski parlament je v sredo zvečer sprejel zakon, ki prepoveduje nošenje naglavnih rut v osnovnih šolah. Da bi se izognili tožbam, da zakon diskriminira muslimane, so v njem zapisali, da prepovedujejo kakršnakoli ideološka ali verska oblačila, ki so povezana s pokrivanjem glave, vendar so dopustili nekaj izjem.