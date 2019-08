V sistemu Celebus dve novi avtobusni liniji

Celje, 4. avgusta - Z namenom izboljšanja sistema Celebus, ki je začel voziti 28. januarja letos, bo celjska občina na predlog občanov uvedla novi avtobusni liniji. Prva bo potekala od centra mesta do Zagrada, druga pa do celjskega mestnega pokopališča, vendar pa bo obratovala samo 31. oktobra in 1. novembra.