Za Celebus doslej prodanih več kot 5000 vozovnic

Celje, 3. marca - Za Celebus, ki je začel voziti 28. januarja, je bilo do konca februarja prodanih 5491 vozovnic. Najbolj zasedeni liniji sta Nova vas in Hudinja. V javni sistem izposoje koles Kolesce, ki je v Celju zaživel septembra lani, pa se je januarja in februarja letos registriralo 107 novih uporabnikov, so sporočili s celjske občine.