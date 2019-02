Občina zadovoljna s prodajo vozovnic za Celebus

Celje, 8. februarja - Celjska občina je zadovoljna s prodajo vozovnic za Celebus, ki je od 28. januarja do 2. februarja po Celju vozil brezplačno. V tem času so namreč uporabniki kupili 1043 vozovnic, ki so začele veljati ta teden. V tednu brezplačnih voženj ni bilo validacije potnikov, zato ne vedo, koliko potnikov se je peljalo z novimi mestnimi avtobusi.