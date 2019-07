Sojenje za uboj v Krčevini se bo zavleklo v jesen

Ptuj, 31. julija - Na ptujskem sodišču so danes kljub sodnim počitnicam načrtovali nadaljevanje sojenja Janku Tomiću, obtoženemu lanskega uboja in treh poskusov uboja, ko so štirje moški na njegovem domu v Krčevini pri Ptuju poskušali obračunati z njegovim sinom. Čeprav so se zbrali skoraj vsi, so zaradi odsotnosti ene od porotnic sojenje preložili na 21. avgust.