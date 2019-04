Sojenje za uboj v Krčevini se je nadaljevalo z zaslišanjem napadalcev

Ptuj, 4. aprila - Nadaljevanje sojenja Janku Tomiću, obtoženemu uboja in treh poskusov uboja v lanskem dogodku, ko so štirje moški na njegovem domu v Krčevini pri Ptuju poskušali obračunati z njegovim sinom, je na ptujskem sodišču minilo v znamenju zaslišanja še dveh od četverice napadalcev ter nekaj sosedov. Slednji so slišali poke, a dogodek v glavnem prespali.