Od danes v slovenski Istri omilitev varčevanja s pitno vodo

Koper, 31. julija - Z današnjim dnem prihaja do omilitve varčevalnih ukrepov za zmanjšanje porabe pitne vode v slovenski Istri. Tako se bo znova mogoče odžejati na pitnikih, na javnih kopališčih v upravljanju občinskih komunalnih podjetij pa bodo spet začele delovati prhe, in sicer med 11. in 13 uro ter med 18. in 20. uro.