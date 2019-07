Nabor različic za nov vodni vir Krasa in Istre bo pripravljen do septembra

Ljubljana, 29. julija - Ožja delovna skupina bo nabor različic za nov vodni vir Krasa in Istre pripravila do septembra, je po današnjem srečanju s predstavniki istrskih občin in upravljavci tamkajšnjih vodovodov v Ljubljani dejal direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar. Ko bodo nabor potrdili, bo sledila priprava razpisa za izbiro izvajalca primerjave različic.