Rižanski vodovod zmanjšal pogostost vzorčenja, voda čista

Ljubljana/Koper, 24. julija - Rižanski vodovod je danes zmanjšal pogostost vzorčenja vode. Potem ko je ustreznost vodnega vira Rižane doslej analiziral na šest ur, ga bo po novem na osem ur, so za STA povedali v podjetju. Voda je še vedno čista in varna za pitje. Meritve onesnaženja v vrtini pri Hrastovljah bo do nadaljnjega izvajala tudi Agencija RS za okolje (Arso).