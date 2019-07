Poziv EU in članicam h končanju kriminalizacije solidarnosti z migranti

Bruselj/Ljubljana, 27. julija - Več kot sto nevladnih organizacij za človekove pravice in humanitarnih organizacij je v petek na institucije Evropske unije in države članice naslovilo poziv k ustavitvi kriminalizacije solidarnosti z migranti in begunci. Opozarjajo na velikanski porast preiskav in kazenskih pregonov posameznikov zaradi humanitarne dejavnosti.