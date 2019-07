Mariborčani pri ločevanju odpadkov vsako leto boljši

Maribor, 27. julija - Čeprav pogled na nekatere ekološke otoke, ob katerih so nagrmadene smeti, morda ne kaže tako, statistika kaže, da so prebivalci Mestne občine Maribor pri ločevanju odpadkov vsako leto boljši. Še vedno je sicer največ težav pri odlaganju odpadne embalaže, saj ljudem očitno ni jasno, kaj sodi pod to kategorijo.