Mariborski mestni svetniki prižgali zeleno luč za ustanovitev holdinga

Maribor, 19. junija - Mariborski mestni svetniki so danes sprejeli predlog za ustanovitev holdinga javnih podjetij, s katerim bi po navedbah ekipe župana Saše Arsenoviča dosegli bolj racionalno in transparentno poslovanje teh podjetij. V razpravi so med drugim pozvali k preprečitvi morebitnih krivic za zaposlene v teh podjetjih, kar je župan tudi obljubil.