Mariborska Snaga obiskovalce parka svari pred hranjenjem rib v ribniku

Maribor, 19. junija - Delavci mariborske Snage v zadnjih dneh opažajo, da ribe v prvem ribniku Mestnega parka ne dobijo dovolj kisika, kar je posledica pretiranega hranjenja s strani občanov. Obiskovalce parka so zato pozvali, naj tega ne počnejo, pač pa hranjenje prepustijo strokovnjakom, ki to počnejo redno in s primerno hrano.