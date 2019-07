Velika Britanija tri mesece pred brexitom z novim premierjem

pripravila Sara Erjavec Tekavec

London, 24. julija - Velika Britanije je malo več kot tri mesece pred načrtovanim brexitom dobila novega premierja. Nekdanji zunanji minister in nekdanji župan Londona Boris Johnson je na tem položaju nasledil Thereso May in že v prvem govoru zagotovil, da bo Združeno kraljestvo 31. oktobra izstopilo iz Evropske unije z ali brez dogovora.