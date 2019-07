V istrskih občinah s petkom ukrepi za zmanjšanje porabe vode

Koper, 18. julija - S petkom bodo v občinah slovenske Istre začeli veljati posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode, ki jih bodo do preklica izvajala občinska komunalna podjetja. Odločitev so soglasno sprejeli župani vseh štirih občin skupaj z Rižanskim vodovodom z namenom ohraniti zmerno porabo vode, so danes navedli v skupnem sporočilu za javnost.