Na območju Hrastovelj po najnovejših analizah onesnaženje le na eni vrtini

Ljubljana, 17. julija - Na območju Hrastovelj, kjer se je po nesreči tovornega vlaka pred tremi tedni izlil kerozin in kjer so v ponedeljek v dveh vrtinah našli prisotnost mineralnih olj, so najnovejše analize pokazale onesnaženje zgolj na eni vrtini. Vzorci, vzeti na eni izmed vrtin, so bili po vsej verjetnosti kontaminirani, so za STA poročanje medijev potrdili na Arsu.