Ajdovščina, 24. julija - Na merilnem mestu Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višini 950 metrov je urna vrednost ozona danes opoldne presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter, povprečna 8-urna pa 149 mikrogramov na kubični meter. To pomeni, da so vrednosti ozona visoke v višjih predelih Primorske, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).