Z vročim in suhim vremenom se povečuje požarna ogroženost

Ljubljana, 24. julija - Vremenoslovci tudi za današnji dan napovedujejo visoke temperature. Velika toplotna obremenitev bo predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije do petka sredi dneva in popoldne. Zaradi suhega in vročega vremena se v večjem delu države, predvsem pa na Primorskem, povečuje tudi požarna ogroženost naravnega okolja.