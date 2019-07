Do petka temperature do 35 stopinj, za vikend ohladitev

Ljubljana, 23. julija - Evropo v teh dneh zajema nov vročinski val, vročina se bo stopnjevala tudi pri nas. Po nižinah zahodne in osrednje Slovenije bodo temperature do petka dosegale do 35 stopinj. Tudi noči ne bodo tako sveže, kot so bile zadnje dni. Vročina bo popustila ob koncu tedna, napoveduje agencija za okolje (Arso).