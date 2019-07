EU pripravljena sodelovati z Johnsonom, a vztraja pri ločitvenem sporazumu

Bruselj, 23. julija - V EU čestitajo Borisu Johnsonu ob izvolitvi za novega vodjo vladajoče konservativne stranke, ki bo v sredo na premierskem položaju nasledil Thereso May. Izpostavili so pripravljenost na sodelovanje z njim, a obenem so znova dali vedeti, da bodo vztrajali pri dogovorjenem ločitvenem sporazumu.