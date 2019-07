Ministrstvi v pospešeno sodelovanje pri pripravi novega odloka o odvzemu zveri

Ljubljana, 1. julija - Po uveljavitvi interventnega zakona sta se ministrstvi za okolje in kmetijstvo dogovorili za pospešeno in okrepljeno sodelovanje pri pripravi novega odloka o odvzemu zveri, ki bo ustrezal vsem kriterijem. Okoljski minister Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec sicer želita, da se debate "izza šanka" vrnejo na strokovno raven.