Z nepravim denarjem plačevali pijačo

Celje, 19. julija - V zadnjih desetih dneh je bilo v več gostinskih lokalih na območju Laškega in Slovenskih Konjic unovčenih 24 ponarejenih bankovcev za 20 evrov. Gre za "filmski denar", ki je natisnjen na navaden papir, a je zelo podoben pravemu. Policisti so takšne bankovce našli zaenkrat pri štirih mladostnikih, gostince in trgovce pa pozivajo k previdnosti.