V globalni akciji proti ponarejenim živilom več kot 670 aretacij

Haag, 21. junija - Policija v 78 državah je skupno aretirala 627 ljudi v okviru širše mednarodne akcije proti ponarejeni pijači in hrani, ki bi lahko bila nevarna za zdravje. Zasegli so tudi za več kot 100 milijonov evrov potencialno nevarne hrane in pijače, so sporočili iz Europola in Interpola.