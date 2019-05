Lažna zdravnica obsojena na pogojno kazen

Ljubljana, 27. maja - Tožilstvo je zoper 29-letno Petro Sever Žveglič, lažno zdravnico in lažno diplomirano medicinsko sestro, na Okrajno sodišče v Ljubljani podalo obtožni predlog s kaznovalnim nalogom zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin. Sodišče je kaznovalnemu predlogu ugodilo in jo obsodilo na pogojno zaporno kazen, danes poročata Delo in Slovenske novice.