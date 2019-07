V okviru projekta varnih točk se je v DZ zateklo 63 otrok

Ljubljana, 18. julija - Državni zbor že deset let deluje kot Unicefova varna točka za otroke in mladostnike v stiski ter je edini parlament s to oznako. Predsednik DZ Dejan Židan se je danes srečal s predstavniki Unicefa in v pogovoru dejal, da se je v tem času v DZ zateklo že več kot 63 otrok, so v sporočilu za javnost zapisali v DZ.