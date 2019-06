Unicef: 115 milijonov dečkov in moških poročenih že v otroštvu

New York, 7. junija - Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je danes predstavil prvo poglobljeno analizo o otroških ženinih. V njej razkriva, da je bilo 115 milijonov dečkov in moških po svetu poročenih že v otroštvu, med njimi 23 milijonov že pred 15. letom starosti. Pri tem Unicef opozarja, da je na svetu 765 milijonov otroških ženinov in nevest.