Unicef zbira pomoč za podhranjene otroke v Jemnu

Ljubljana, 7. marca - Unicef Slovenija zbira sredstva za nujno pomoč podhranjenim otrokom v Jemnu. Kot so danes sporočili s slovenske fundacije za Unicef, je v tej od vojne razdejani državi zaradi podhranjenosti ogroženih že več kot dva milijona otrok. Razmere so izjemno zaskrbljujoče, število smrtno ogroženih otrok je alarmantno, so dodali.