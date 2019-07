Britanski poslanci z oviro Johnsonovemu brexitu brez dogovora

London, 18. julija - Britanski poslanci so danes podprli amandma, ki prihodnjemu britanskemu premierju preprečuje, da bi prekinil delo parlamenta in tako omogočil brexit brez dogovora, ne da bi imel parlament besedo pri tem. To je jasno sporočilo favoritu za novega britanskega premierja Borisu Johnsonu, ki namerava 31. oktobra izstopiti iz EU z ali brez dogovora.