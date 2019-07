Začetek rutinskega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za 3- in 49-letnike

Ljubljana, 18. julija - Z letošnjim letom se je začelo rutinsko cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke, ki bodo letos dopolnili 3 leta starosti in odrasle, ki bodo dopolnili 49 let starosti. To cepljenje se bo izvajalo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki ga financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.