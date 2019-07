Raziskava AVP: Povprečna hitrost na državnih cestah nižja kot pred leti, več kršitev omejitve hitrosti ponoči

Ljubljana, 6. julija - Povprečna hitrost na državnih cestah v Sloveniji se je v letih 2017 in 2018 v primerjavi z letoma 2014 in 2015 znižala. Bolj kot je hitrost omejena, bolj vozniki kršijo omejitev, kršitev pa je več v nočnem času. Večinoma gre sicer za prekoračitve omejitve hitrosti do 10 kilometrov na uro, je pokazala raziskava Agencije za varnost prometa (AVP).