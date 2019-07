Letos ceste zahtevale več smrtnih žrtev kot lani, otroci za volanom povzročili kar 11 nesreč

Ljubljana, 16. julija - V prvi polovici letošnjega leta se je zgodilo manj nesreč kot v prvi polovici lanskega, vendar so te zahtevale več smrtnih žrtev. Do konca junija je umrlo 56 ljudi, kar je 15 smrtnih žrtev več kot v enakem obdobju lani. Največ prometnih nesreč so letos povzročili vozniki, stari od 25 do 34 let, otroci pa so za volanom povzročili 11 nesreč.