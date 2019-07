Lagardova odstopila s funkcij v IMF

New York, 16. julija - Christine Lagarde je zaradi nominacije za predsednico Evropske centralne banke (ECB) odstopila z mesta direktorice Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Odstop bo začel veljati 12. septembra, do takrat pa še velja odločitev, da so njene naloge zamrznjene in da sklad začasno vodi David Lipton.