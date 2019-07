Porazdelitev najvišjih položajev v EU odmevala v evropskih medijih

Bruselj, 3. julija - Nekateri evropski mediji so po kadrovski šahovnici voditeljev Evropske unije v današnjih izdajah opozarjali na propad sistema spitzenkandidatov in vse manjši vpliv volivcev na izbor za najvišje položaje v EU. Mnogi pa so hvalili pogum evropskih voditeljev, da so na pomembna položaja imenovali dve ženski.