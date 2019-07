Kompromis vrha EU o vodilnih položajih buri Evropski parlament

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 2. julija - Voditelji članic EU so danes v Bruslju po maratonskih pogajanjih le dosegli kompromis o vodilnih položajih v EU, ki je spolno uravnotežen, geografsko in demografsko pa ne. Poleg tega je glavni poraženec kompromisa koncept spitzenkandidatov, kar buri Evropski parlament, ki je zdaj na potezi. Še zlasti so besni socialisti.