V Ljubljani namestili novi ohišji za radarje

Ljubljana, 15. julija - V sistem nadzora nad prehitrimi vozniki Mestna občina Ljubljana (Mol) dodaja dve novi ohišji, v katera bodo izmenično nameščali radarja, ki sta že v uporabi na ostalih lokacijah. Novi ohišji so namestili na Opekarski cesti 11 in na Samovi ulici 9, v sistem jih bodo vključili v sredo, so sporočili iz Mola. Lokaciji sta označeni s prometnim znakom.