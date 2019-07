Tropska nevihta Barry dosegla obalo Louisiane

New Orleans, 14. julija - Potem ko se je tropska nevihta Barry v soboto okrepila v orkan prve stopnje, je ponoči dosegla obalo ameriške zvezne države Louisiana, kjer pa se je njena moč znova zmanjšala na stopnjo tropske nevihte. Vseeno je povzročila precej škode; zaprto je letališče v New Orleansu, več deset tisoč odjemalcev je brez elektrike, več tisoč ljudi so evakuirali.