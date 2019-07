Tropska nevihta Barry se spreminja v orkan

New Orleans, 12. julija - Južni del ameriške zvezne države Louisiana je danes zjutraj oplazila tropska nevihta Barry, ki se bo po napovedih Nacionalnega centra za orkane zvečer ali soboto zjutraj okrepila v orkan, sicer nizke prve stopnje. Bolj kot veter je nevaren dež, saj pri New Orleansu pričakujejo do 64 centimetrov padavin.