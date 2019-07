Orkan Barry kot kaže pri New Orleansu ne bo povzročil katastrofe

New Orleans, 13. julija - Mesto New Orleans ni dobilo ukaza za evakuacijo zaradi prvega letošnjega orkana, ki bo jug Louisiane in Misisipija dosegel okrog poldneva po srednjeevropskem času. Nasipi ob reki Mississippi naj bi vzdržali pritisk, čeprav pa zaradi obilice pričakovanega dežja ni nič povsem zanesljivo.