Na dnevnem redu izredne seje državnega sveta predloga dveh vetov

Ljubljana, 15. julija - Na dnevnem redu današnje izredne seje državnega sveta sta predloga dveh odložilnih vetov, in sicer na novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju. Poleg tega je predvidena tudi razprava o problematiki oskrbe s pitno vodo v obalnih občinah po nesreči vlaka pri Hrastovljah.