Odbor za izobraževanje zaradi opozoril o možni neustavnosti prekinil obravnavo sprememb financiranja zasebnih šol

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 26. junija - Odbor DZ za izobraževanje je za nekaj dni preložil poslansko razpravo in odločanje o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero ministrstvo za izobraževanje predlaga spremembe financiranja zasebnih osnovnih šol. Zakonodajno-pravna služba ima namreč o predlogu precej pomislekov, tudi glede njegove ustavnosti.