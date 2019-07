Omejitvi plačila nepremičninskega posredovanja pri najemu se obeta podpora

Ljubljana, 11. julija - Predlogu novele zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je Levica uskladila z okoljskim ministrstvom in s katerim se bo omejilo plačilo za nepremičninsko posredovanje pri najemu in morebitne dodatne stroške, se obeta podpora. Napovedale so jo vladne stranke in Levica, opozicija predlogu nasprotuje.