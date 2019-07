V Šoštanju o priložnostih na poti v nizkoogljično družbo

Šoštanj, 11. julija - Potem ko se je Slovenija odločila, da bo v prihodnje končala z izkopavanjem premoga in bo sledila ciljem postati nizko- oziroma brezogljična družba, je za premogovne regije, kot sta Savinjsko-šaleška regija in Zasavje, izzivov veliko. O tem in o možnostih pomoči tem območjem so danes v Šoštanju govorili ob obisku predstavnikov Evropske komisije.