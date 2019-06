Degradirano območje Šoštanja si bodo ogledali predstavniki Evropske komisije

Šoštanj, 20. junija - Degradirano območje Šoštanja si bo 11. julija ogledalo sedem predstavnikov Evropske komisije in predstavniki različnih institucij. Vodstvo šoštanjske občine in člani Civilne iniciative Šoštanj so imeli medtem v sredo pogovor s predstavniki infrastrukturnega ministrstva o prestrukturiranju premogovne regije, so sporočili iz civilne iniciative.