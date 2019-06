Podnebno ukrepanje bi Evropo stalo občutno manj od podnebnih škod

Ljubljana, 20. junija - Podnebna nevtralnost do leta 2050 je v EU mogoča, in sicer prek različnih scenarijev. "Vsaka država, regija, mesto in lokalna oblast mora oblikovati svojo lastno tranzicijo z globalnim ciljem v mislih," navaja poročilo Evropske podnebne fundacije. Podnebno ukrepanje bo ob tem stalo precej manj kot podnebne škode.