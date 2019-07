Poletna šola je po mnenju udeležencev izjemna izkušnja, ki jo želijo ponoviti

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 10. julija - Čeprav v poletnih mesecih na univerzah ni rednih predavanj in izpitov, te ne počivajo. Posamezne fakultete namreč organizirajo raznovrstne dejavnosti. Ena teh so tudi poletne šole, ki gostijo študente celega sveta. Najbolj tradicionalni sta poletni šoli ekonomske in filozofske fakultete. Poletna šola je po mnenju udeležencev izjemna izkušnja.