Začel se je 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Ljubljana, 1. julija - Na Filozofski fakulteti (FF) se je začel 55. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Tema seminarja je 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, prisostvuje pa mu 97 udeležencev iz 26 držav. Slovesno odprtje seminarja bo v torek zvečer v Mestnem muzeju Ljubljana.