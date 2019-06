Senat primorske univerze sprejel sklep o imenovanju Kutnarjeve za novo rektorico

Koper, 19. junija - Člani senata Univerze na Primorskem so se na današnji seji seznanili s poročilom o izidu rednih volitev rektorja ter soglasno sprejeli sklep o imenovanju Klavdije Kutnar za novo rektorico. Kutnarjeva bo štiriletni mandat sicer nastopila po inavguraciji in predaji rektorskih časti ter dolžnosti 23. novembra letos, so sporočili z univerze.