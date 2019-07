Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana po pripojitvi Snage sprejeli poslovni načrt za 2019

Ljubljana, 4. julija - Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so na današnji skupščini sprejeli poslovni načrt za letošnje leto, ki je bil pripravljen po pripojitvi Snage k družbi Vodovod-Kanalizacija (Voka) in je usmerjen v kakovostno in nemoteno oskrbo uporabnikov. Poleg tega so se družbeniki seznanili tudi z informacijami o poslovanju v prvih petih mesecih leta.