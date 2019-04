Snaga in LPP v prvem trimesečju z izgubo

Ljubljana, 25. aprila - Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so danes potrdili letna poročila holdinga in povezanih podjetij za lansko leto ter sprejeli poročilo o realizaciji investicijskih načrtov družb v skupini. Seznanili so se tudi z informacijo o poslovanju v prvem trimesečju, v katerem sta Snaga in Ljubljanski potniški promet (LPP) znova beležili izgubo.