Javni holding Ljubljana lani s 3,4 milijona evrov dobička

Ljubljana, 9. januarja - Družba Javni holding Ljubljana je po prvi oceni lani poslovala s 3,4 milijona evrov dobička, so po današnji skupščini družbenikov sporočili iz ljubljanske mestne občine. Z dobičkom sta lani poslovali Energetika Ljubljana in VO-KA, z izgubo pa Snaga in LPP. Za letos vse družbe v skupini načrtujejo pozitivno poslovanje.